Nefes Borusuna Şeker Kaçan Öğrenciyi Heimlich Manevrası ile Kurtardılar

BURSA'da nefes borusuna şeker kaçan lise öğrencisi kız, restoran sahibi tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte restorana gelen lise öğrencisi kız, nefes borusuna kaçan nane şekeri nedeniyle nefes almakta zorlandı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan kızın yardımına işletme sahibi yetişti. Müşterisine Heimlich manevrası yapan işletme sahibi Hakan Dalgıç, şekerin çıkmasını sağladı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme sahibi arkadaşlarıyla sohbet ederken, genç kızın nefes borusuna şeker kaçması nedeniyle nefessiz kaldığı, bir süre arkadaşlarının müdahale etmeye çalıştığı, Hakan Dalgıç'ın olayı fark ederek müdahale ettiği görüldü.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Hakan Dalgıç, ilk yardım eğitimi almadığını belirterek, "Hizmet sektöründe çalıştığım için Heimlich manevrası ile ilgili haberleri izledikçe bu konuda daha dikkatli olmaya çalıştım. İnternette yaptığım araştırmalardan öğrendiğimi uyguladım" ifadelerini kullandı.