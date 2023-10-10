Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memurunun Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memurunun Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaiye giderken Kümbet Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını gördü.
Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.
Gök'ün çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel