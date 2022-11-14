Nefes borusuna ekmek kaçan Halil'i öğretmenleri 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

İZMİR'in Buca ilçesinde ortaokul öğrencisi Halil İbrahim Pelen'in (10), teneffüste evden getirdiği beslenmesini yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Bir süre nefes alamayan ve morarmaya başlayan Pelen, kendisine müdahale eden nöbetçi öğretmenler tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Zamanla yarışılan o anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda 4 Kasım günü, 5'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Pelen, teneffüste evden getirdiği beslenmesini yerken soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Önce arkadaşlarından sonra öğretmenlerinden yardım isteyen Pelen'e ilk yardım eğitimi alan nöbetçi öğretmenler müdahale etti. Birkaç öğretmen tarafından yaklaşık 5 dakika boyunca 'Heimlich manevrası' uygulandı. Nefes alamadığı için moraran ve ağzından köpükler gelmeye başlayan Halil İbrahim Pelen, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Pelen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul Müdürü Selim Sarı ise "Öğretmenlerimizin ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuğumuzu kurtardık. Ambulansı aradık ve bir yandan ilk yardıma devam ettik. Çocuğun ağzından köpük gelmeye ve yüzü morarmaya başladı. Zamanla yarıştık. Neyse ki çocuğumuz kurtuldu. Bütün çocuklar çok korktu ve ağladılar. Halil'i sınıf sınıf gezdirdik ve iyi olduğunu diğer arkadaşlarına gösterdik" diye konuştu.