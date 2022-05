NEET kadınları için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' Hayata Geçiriliyor

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim ve iş hayatında yer almayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış, aktif iş arayışı olmayan ya da eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"ni hayata geçiriyor.

Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan 18-29 yaş arasındaki kadınların tespiti, işgücü piyasası ya da eğitime yeniden dahil edilerek toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artırılmasına katkı sunmak için başlatılan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı desteğiyle yürütülecek.

Bakan Derya Yanık: "Çok Verimli Olabilecek Bir Grubun Atıl Kalmasına Gönlümüz Razı Değil"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesini' önemsediklerini belirtti. Projenin hedef kitlesinin 18-29 yaş arası kadınlar olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç bir kitle var. Yaş olarak son derece dinamik bir yaşta ve istihdama katıldığında çok verimli olabilecek bir grubun atıl kalmasına gönlümüzün razı olması mümkün değil. Sadece 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin değil, tüm kadınlarımızın istihdama katılması için gerekli çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

11 Pilot İl Belirlendi

Üç yıl sürecek proje için 11 pilot il (Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van) belirlendi. İlk etapta Adana, Diyarbakır ve İzmir'de 18-29 yaş arasındaki kadınların eğitim durumları, neye ihtiyaçları olduğu, iş ya da eğitimi ile ilgili kurslara gidip gitmediği gibi bilgilere ilişkin saha araştırmaları yapılacak. Araştırma sonucunda NEET kadınlarının becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için farkındalık ve mesleki eğitimler verilecek. Proje kapsamında, danışmanlık ve mentorluk programları da tasarlanıp uygulanacak.

Hibe Programları Uygulanacak

Projeye yönelik faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesi için Sabancı Vakfı koordinasyonunda hibe programı düzenlenecek. Program ile kadın istihdamına ve onların güçlenmelerine yönelik çalışmalar yürüten STK'ların projelerine destek verilecek.

Fırsatlar Haritası Oluşturulacak

Proje kapsamında dijital bir portal da oluşturulacak. Dijital portalda, Türkiye'de NEET kadınların faydalanacağı içeriklerle zengin ve NEET konusunda en kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir alan olacak. Portal üzerinde NEET kadınlarının özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kurs, eğitim, staj ve istihdam gibi imkanlarına ulaşabilecekleri 'Fırsatlar Haritası' oluşturulacak. Ayrıca, mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri de bulunacak. Mentorluk programlarında, NEET kadınlarının kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon kazanmaları sağlanacak.

Çalıştaylar, Uluslararası Sempozyum ve Yarışmalar Yapılacak

Yine, projede ilgili kurumların bu alandaki çalışmalarına destek vermek amacıyla çalıştaylar, farkındalık kampanyası, yuvarlak masa toplantıları, politika önerileri, uluslararası sempozyum, yenilikçi proje yarışması gibi görünürlük ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. İşveren, yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcilerine de projeye yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek.

NEET Kavramı Nedir?

NEET (Young people not in employment, education or training), TÜİK'e göre işgücüne dahil olmayan, genç nüfusta yer alıp eğitime (örgün eğitim, yaygın eğitim, çıraklık eğitimi, kurs) devam etmeyen nüfus olarak tanımlanıyor.

