'NEDEN BENİMLE EVLENMEDİN BAŞKASIYLA EVLENDİN' KURŞUNU DAVASINDA MÜTALAA

GAZİOSMANPAŞA'da önünü kestiği eski muhasebecisi Tuğçe D.A.'yı "Neden benimle evlenmedin, başkasıyla evlendin" dedikten sonra silahla ateş ederek ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Yücel Viran hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında ruhsatsız silahla öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D.A. da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanığın kendisiyle görüşmek istemeyen Tuğçe D. A.'nın annesinin evinin bulunduğu yere giderek aracıyla yanaştığını ardından inip şikayetçinin aracına doğru yöneldiği anlatıldı. Sanıkla konuşmak istemeyen ve araç içerisinde bulunan Tuğçe D. A.?nın kapıları kilitlediği esnada, sanığın yanında bulunan ruhsatsız silahı şikayetçinin kafasına doğrulttuğu, Tuğçe D.A.?nın silahı görmesiyle aracını geriye doğru sürdüğü, bu esnada sanığın 4 el ateş ettiği belirtildi. Tuğçe D.A.?nın silahla hayatını tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralandığı ifade edilen mütalaada, sanığın "Kasten öldürme teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Mütalaaya karşı, söz verilen sanık Yücel Viran, "Bu eylem borçlarım nedeniyle geçirdiğim bunalımdan meydana geldi. Huzurda kendisinden özür diliyorum. Allah yolunu açık etsin" dedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması üzere duruşmayı erteledi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, mütalaaya karşı sanık avukatının savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre, şikayetçi Tuğçe D.A. Kocaeli'de yaşadığını, annesini ziyaret için İstanbul'a gelmesinin ardından olayın meydana geldiğini anlattı. Şüpheli Yücel Viran'ı 2018'den beri tanıdığını ve aralarında bir ilişki olmadığını söyleyen Tuğçe D.A. şüphelinin 11 Ocak 2022 günü kendisine mesaj atarak 5 dakika görüşmek istediğini, kendisinin kabul etmemesi üzerine şüphelinin aracıyla evinin önüne geldiğini anlattı. O sırada kendi aracını park eden Tuğçe D.A.'nın aracına yaklaşan şüpheli Yücel Viran, kadının camı ve kapılarını kilitlemesi üzerine "Neden benimle evlenmedin başkasıyla evlendin" diyerek silah çekerek kafasına doğru kaldırdı. Bunun üzerine aracı geri vitese takarak kaçmaya çalışan Tuğçe D. A. araçla geri geri giderken şüpheli koşarak kendisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan kadın, aracın kapısını açarak çevredekilerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Tuğçe D. A. polise verdiği ifadede arsa alacağı için tanıştıklarını, 2019-2020 yılları arasında şirkette muhasebeci olarak evden çalıştığını, aralarında alacak verecek meselesi olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Olay sonrası yakalanarak 12 Ocak'ta tutuklanan Yücel Viran'ın dolaylı olarak suçunu kabul ettiğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.