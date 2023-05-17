'NEDEN BENİMLE EVLENMEDİN BAŞKASIYLA EVLENDİN' KURŞUNU DAVASINDA MÜTALAA

GAZİOSMANPAŞA'da önünü kestiği eski muhasebecisi Tuğçe D.A.'yı "Neden benimle evlenmedin, başkasıyla evlendin" dedikten sonra silahla ateş ederek ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Yücel Viran hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D.A. da hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanığın kendisiyle görüşmek istemeyen Tuğçe D. A.'nın annesinin evinin bulunduğu yere giderek aracıyla yanaştığını ardından inip şikayetçinin aracına doğru yöneldiği anlatıldı. Sanıkla konuşmak istemeyen ve araç içerisinde bulunan Tuğçe D. A.'nın kapıları kilitlediği esnada, sanığın yanında bulunan ruhsatsız silahı şikayetçinin kafasına doğrulttuğu, Tuğçe D.A.'nın silahı görmesiyle aracını geriye doğru sürdüğü, bu esnada sanığın 4 el ateş ettiği belirtildi. Tuğçe D.A.'nın silahla hayatını tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralandığı ifade edilen mütalaada, sanığın "Kasten öldürme teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Mütalaaya karşı, söz verilen sanık Yücel Viran, "Bu eylem borçlarım nedeniyle geçirdiğim bunalımdan meydana geldi. Huzurda kendisinden özür diliyorum. Allah yolunu açık etsin" dedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması üzere duruşmayı erteledi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

İDDİANAME

Olay sonrası yakalanarak 12 Ocak'ta tutuklanan Yücel Viran'ın dolaylı olarak suçunu kabul ettiğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.