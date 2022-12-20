'NEDEN BENİMLE EVLENMEDİN, BAŞKASIYLA EVLENDİN' KURŞUNUNA 18 YIL HAPİS İSTENDİ

Gaziosmanpaşa'da önünü kestiği eski muhasebecisi Tuğçe D.A.'yı "Neden benimle evlenmedin, başkasıyla evlendin" dedikten sonra silahla kurşunlayarak ağır şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Yücel Viran, 18 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık Viran, şikayetçinin eski sevgilisi olduğunu, işleri bozulmaya başlayınca aralarına mesafe girdiğini öne sürerek "İsteseydim öldürürdüm" dedi. Şikayetçi Tuğçe D.A. ise sanıkla hiç sevgili olmadıklarını vurgulayarak olay günü hamile olduğunu ve çocuğunu bu olay nedeniyle kaybettiğini söyledi. Tuğçe D.A. "Olay tamamen sanığın platonik olarak bana tutkun olmasından kaynaklanmaktadır. Bana pek çok kez, 'Evlenirsen seni öldürürüm' şeklinde mesajlar göndermişti" dedi.

"PLATONİK OLARAK BANA TUTKUN OLMASINDAN KAYNAKLANDI"

SÜREKLİ MADDİ DESTEKTE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

TANIKLAR DİNLENDİ

HAMİLELİĞİN NE SEBEPLE SONLANDIRILDIĞI SORULACAK

İDDİANAME

Olay sonrası yakalanarak 12 Ocak'ta tutuklanan Yücel Viran'ın dolaylı olarak suçunu kabul ettiğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.