Neçirvan Barzani, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmak amacıyla açıkladığı planı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yerel medyaya göre, Barzani, Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandıracak planına ilişkin açıklama yaptı.

Barzani, Trump'ın "Gazze'deki çatışmaya son vermeye yönelik kapsamlı planını memnuniyetle" karşıladığını ve "liderliğini takdirle" değerlendirdiğini ifade etti.

Taraflara çağrıda bulunan Barzani, "Bölge halkları için barış, güvenlik ve kalıcı refahın sağlanması amacıyla, tüm tarafları yapıcı bir şekilde müzakereye katılmaya ve uzlaşma ruhu göstermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.