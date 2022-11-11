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Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli...

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Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli...

Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı.

Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Başsavcılığı Necip Hablemitoğlu Güncel Haberler

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