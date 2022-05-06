Necip Fazıl Kısakürek, eserleriyle AKM'de anılacak

Türk edebiyatına derin izler bırakan şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında eserleriyle yad edilecek.

Usta edebiyatçının kaleme aldığı "Reis Bey" oyunu 14 ve 15 Mayıs'ta, "Bir Adam Yaratmak" oyunu ise 17, 18 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan, Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü üstlendiği "Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan Mehmed'e Mektup" başlıklı sergi ise 13- 26 Mayıs'ta AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ağırlayacak.

Usta edebiyatçının, 1960 ihtilalinin ardından girdiği hapiste yazdığı "Reis Bey" oyunu, Özer Tuna'nın yönetmenliğinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Oyunda görevinden taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesi anlatılıyor.

Kısakürek'in 1937'de Zonguldak'ta bir maden ocağında yazdığı ve ilk olarak Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konulan, "Bir Adam Yaratmak" adlı eserini ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçıları sahneleyecek.

İnsan hayatını derinlemesine anlatan psikolojik bir dramı konu edinen iki perdelik eser, sonsuzlukla yarışa kalkan bir sanatçının, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyişini işliyor.