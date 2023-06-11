Necip Fazıl Kısakürek '40 Yıl 40 Eser' etkinliğiyle anıldı

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek anısına AKM Opera Salonu'nda "40 Yıl 40 Eser" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kısakürek ailesinin yanı sıra edebiyat, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfının (NFKKAV) işbirliğiyle hazırlanan "Bir Şiir Bir Hayat/ Sakarya Türküsü" dijital enstalasyon ve kişisel eşya sergisinin küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak konuşmasında, "Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı olarak, 2023 senesi Üstad'ın vefatının 40. yılı ve Büyük Doğu ideal mücadelesinin 80. yılı olması itibarıyla 'Bir Şiir Bir Hayat' sergi serilerimiz için bu iki önemli kavşağın birleştiği bir destan olan 'Sakarya Türküsü'nü seçtik." dedi.

Şiirin 1949'da İstanbul-Ankara treninde yazıldığını dile getiren Sönmezocak, "Bu şiir Anadolu'nun kendi ruh kökünden şahlanmasının yol haritasını çizer." ifadesini kullandı.

"Oluklar çift birinden nur akar birinden kir"

Sakarya Türküsü şiirindeki "Oluklar çift birinden nur akar birinden kir" dizelerini okuyan Sönmezocak, şunları kaydetti:

"Düalist felsefenin kökünü kurcalayan bu dizesiyle Necip Fazıl, bize ne insan ne fikir, ne tarih ne de fiziki bir varoluş, yalnız ve yalnız cemiyetin ruhunda başlayacak olan çağlayanı işaret eder. Nazi Almanyasından kaçan Erich Auerbach, Darülfünun'da hocalık yaparken Fuat Köprülü'ye 'Öğrencilerime okutacak kitap bulamıyorum' diye gittiğinde 'Kitapları dert etmeyiniz, nasılsa onları yakıyorlar' cevabının karşılığında dehşete düşeriz de 'Kafa Kağıdı' eserinde, çocukluğuna iz bırakan tulumbacıları anlatırken, 'Hakikatte

yangın, deri değiştiren ve yenisini tutturamayan Türk cemiyetindedir.' diyen Üstad'a neden kulak asmayız?"

Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Kısakürek'in modernizme karşı duruşunu "Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek" ve "Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak" ifadeleriyle dile getirdiğini aktardı.

Serginin Necip Fazıl'ın vefatının 40. senesine ithaf edildiğini belirten Sönmezocak, Kısakürek'in 40 eserinin yanı sıra oğlu Mehmet Kısakürek'in "Ruh Hayatım, Agoraya Doğru" ve "Rüya Gibi" eserlerinin de bu yıla özel olarak hazırlandığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığına ve etkinliğe destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Yücel Arzen, Necip Fazıl'ın eserlerini seslendirdi

Müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, orkestra eşliğinde Kısakürek'in eserlerinden "Canım İstanbul", "Mansur", "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim" ve "Utansın" şiirleri için hazırlanan besteleri seslendirdi.

Etkinlikte ayrıca Kısakürek'in kronolojik tarihi bir seyir içinde fikir, ruh ve şahıs portresinin anlatıldığı "Üstad Necip Fazıl Belge Film" gösterimi yapıldı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" tiyatro gösterisi de izleyicilerin beğenisine sunuldu.