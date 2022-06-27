Necef Forumu Koordinasyon Komitesi: İsrail-Arap ilişkileri, Filistin sorununun çözümüne hizmet etmeli - Haberler

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Necef Forumu Koordinasyon Komitesi: İsrail-Arap ilişkileri, Filistin sorununun çözümüne hizmet etmeli

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Necef Forumu Koordinasyon Komitesi: İsrail-Arap ilişkileri, Filistin sorununun çözümüne hizmet etmeli

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve İsrail dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer, İsrail-Arap ülkeleri ilişkilerinin, Filistin meselesinin çözümüne hizmet etmesinin önemini vurguladı.

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve İsrail dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer, İsrail-Arap ülkeleri ilişkilerinin, Filistin meselesinin çözümüne hizmet etmesinin önemini vurguladı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, söz konusu 6 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yetkililerin katılımıyla bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da Necef Forumu Koordinasyon Komitesi toplantısı düzenlendi.

Mart ayında İsrail'de düzenlenen Necef Zirvesi'nde alınan kararların takibi amacıyla gerçekleştirilen toplantının kapanış bildirisinde, dışişleri bakanları düzeyinde her yıl toplantı düzenlenmesine ve ayrıca bu yıl İsrail'de bir koordinasyon toplantısı daha yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıya katılanlar, temiz enerji, eğitim ve barış için bir arada yaşama, gıda ve su güvenliği, sağlık, bölgesel güvenlik ve turizm alanlarında çalışma grupları oluşturma kararı aldı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin, Filistin sorununun çözümünde somut ilerleme kaydedilmesi için kullanılmasının öneminin vurgulandığı toplantıda, bölgede kapsamlı ve daimi barışın tesisi ve mevcut sorunun çözümünün müzakereler yoluyla olması gerektiği ifade edildi.

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Abdullah bin Ahmed Al Halife, Necef Zirvesi'nin amacının, üye ülkeler arasında iş birliği ve koordinasyonu artırmak için bölgesel bir platform oluşturmak olduğunu söyledi.

Necef Zirvesi, 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde, ABD, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

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