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Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin sorunsuz tamamlanması, alınacak önlemler, yarışmalar ve etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi tarafından 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak olan festivalin sorunsuz tamamlanması, alınacak önlemler, yarışmalar ve etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, üç gün sürecek doğa festivali ile ilgili "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz ve yarışmalarımız olacak. 1200 rakım da doğayla iç içe bir ortamda 3 gün boyunca çadır kurma imkanı ve bir çok etkinliği izleme imkanı sağlıyoruz. Herkesi festivalimize davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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