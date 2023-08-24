Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Belediye Toplantı Salonu'ndaki toplantıda 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalle ilgili hazırlıkları anlattı.

Hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Topaloğlu, "Bu sene geçen seneye nazaran birkaç etkinlik eklemesi yaptık. Bunlar kano yarışları, açık hava sinema etkinliği, dağ koşusu gibi etkinlikler oldu. Eklediğimiz etkinliklerin festivale renk katacağını düşünüyoruz. Festivalle ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlere bildirebilirsiniz istişare yaparak eksikliklerin önüne geçebiliriz. Bu festival ilçemizin festivali o sebeple ilçemizde herkesin bu festivale sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Toplantıya, ilçe idari amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.