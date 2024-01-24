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Nebi Hatipoğlu, depremzede aileyi ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hatay'da yaşadıkları 6 Şubat depremlerinden sonra Eskişehir'e yerleşen depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hatay'da yaşadıkları 6 Şubat depremlerinden sonra Eskişehir'e yerleşen depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

Hatipoğlu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan Hatay ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşınan baba Necdet Hatay, depremin ardından yaşadıkları günleri anlattı.

Nebi Hatipoğlu yaptığı konuşmada, "Öncelikle Eskişehir'e 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Depremlerin yıl dönümüne az bir zaman kaldı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sizlere geçmiş olsun demek istiyorum. Eskişehir misafirperver bir şehirdir. Hem biz hem de vatandaşlar her zaman sizin yanınızda olmaya devam edecektir. Herhangi bir sıkıntınızda size destek olmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Hatipoğlu'na AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Eskişehir Hatay Deprem Politika Güncel Haberler

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