Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nda Yıl Sonu Müzik Konseri

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Müzik Akademisi'nde yıl sonu konseri gerçekleştirildi.

"Her Öğrencimiz Bir Enstrüman Çalabilmeli" projesi kapsamında Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa öğrenciler ve velileri katıldı.

Okulun müzik öğretmeni Olcay Horzum yönetiminde gerçekleştirilen konserde, öğrenciler piyano performanslarıyla büyük beğeni aldı.

"Çocuğumla Sahneyi Paylaşıyorum" projesi öğrenci velilerin oluşturduğu koro da farklı bölgelerden seslendirdikleri Türk halk müziği eserleriyle izleyenlerden beğenisini kazandı.