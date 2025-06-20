Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'nda Yıl Sonu Müzik Konseri

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Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Müzik Akademisi, 'Her Öğrencimiz Bir Enstrüman Çalabilmeli' projesi kapsamında yıl sonu konseri düzenledi. Öğrenciler piyano performanslarıyla ve velilerin oluşturduğu koro ile Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu Müzik Akademisi'nde yıl sonu konseri gerçekleştirildi.

"Her Öğrencimiz Bir Enstrüman Çalabilmeli" projesi kapsamında Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa öğrenciler ve velileri katıldı.

Okulun müzik öğretmeni Olcay Horzum yönetiminde gerçekleştirilen konserde, öğrenciler piyano performanslarıyla büyük beğeni aldı.

"Çocuğumla Sahneyi Paylaşıyorum" projesi öğrenci velilerin oluşturduğu koro da farklı bölgelerden seslendirdikleri Türk halk müziği eserleriyle izleyenlerden beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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