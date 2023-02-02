Nebati: EYT'nin bütçeye maliyeti 255 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 2023 bütçesine maliyetinin 255 milyar lira olduğunu açıkladı. Nebati, "Kasada hazır duruyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haber ajansları ve gazetelerin Ankara temsilcileri ve ekonomi muhabirleri ile düzenlenen basın toplantısında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye bütçesinin güçlü bir bütçe olduğunu vurgulayan Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak 'bu ödemeyi yapacaksın' dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" ifadelerini kullandı. Nebati, "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna Kredi Garanti Fonu kefaletleri dahil değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İlk aylıklar şubat-mart gibi bağlanabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çankaya Köşkü'nde düzenlenen TRT ortak yayınında gazetecilerin EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın (2 Şubat) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Sorunu kökten çözmek için bir irade koyduk. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" dedi.

Kanun teklifinin en geç gelecek hafta Salı veya Çarsamba günü TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular yapılabilecek.

DHA,ANKA,DW/BÖ,EC