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Ne Zha 2, Çin Sinema Tarihinde Yeni Bir Rekor Kırdı

Ne Zha 2, Çin Sinema Tarihinde Yeni Bir Rekor Kırdı
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Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi 'Ne Zha 2', 10 milyar yuan hasılatla ön satışlarla birlikte 1,39 milyar ABD doları sınırını geçen ilk Çin filmi oldu ve Çin kültürünün küresel etkisini bir kez daha gösterdi.

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre perşembe günü itibarıyla ön satışlarla birlikte toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) sınırını geçen ilk Çin filmi oldu.

29 Ocak'ta Çin Yeni Yılı'nda gösterime giren filmin gösterimdeki 16. gününde elde edilen bu önemli başarı, filmin kırdığı rekorlar listesine bir yenisini daha ekledi. "Ne Zha 2" tek bir pazarda 1 milyar ABD doları hasılat elde eden ilk film ve 1 milyar dolar kazananlar kulübüne giren ilk Hollywood dışı yapım oldu.

Perşembe günü Xinhua'ya konuşan analistler, "Ne Zha 2" filminin başarısının etkileyici gişe rakamlarının ötesinde Çin kültürü ve yaratıcılığının canlılığını, cazibesini ve yeteneklerini gösterdiğine inandıklarını söyledi.

Analistler, Jiaozi olarak da bilinen Yang Yu'nun yönettiği filmin, Çin sineması ve kültürünün küresel arenadaki etkisi açısından yeni bir ölçüt oluşturduğunu belirtti.

2019'da 5 milyar yuan hasılat elde ederek Çin'de gişe rekorları kıran "Ne Zha" animasyonunun devamı niteliğindeki film, nefes kesen görselliğinin yanı sıra zengin hikaye anlatımı ve derin kültürel çağrışımlarıyla da izleyicileri etkiledi.

Devam filmi, Çin mitolojisinden asi bir çocuk-tanrı olan ikonik karakter Nezha'nın hikayesini sürdürüyor. İlk filmdeki olayların ardından ilerleyen filmde, Nezha ve Aobing'in ruhları kurtuluyor, ancak fiziksel formları çözülmeye yüz tutuyor. Bedenlerini yeniden inşa etmek için Yedi Renkli Nilüfer'i kullanan ölümsüz Taiyi Zhenren'in yardımıyla, iki kahramanın sayısız zorlukla yüzleşmesi gerekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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