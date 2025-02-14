Ne Zha 2, 10 Milyar Yuan Barajını Aşan İlk Çin Filmi Oldu

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Film afişlerine dair görüntüler

Gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre perşembe günü itibarıyla ön satışlarla birlikte toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) sınırını geçen ilk Çin filmi oldu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre perşembe günü itibarıyla ön satışlarla birlikte toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) sınırını geçen ilk Çin filmi oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)