Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para kazanma amacıyla yapılan müstehcen son dönemde sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Son olarak ise bir sosyal medya kullanıcısı TikTok canlı yayını sırasında önce bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdi. Ardından ise twerk yaparak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral olurken tepkiler de gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Artık bu işin çivisi çıktı" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu ekledi.