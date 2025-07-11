NCT Üyesi Taeil, Cinsel Saldırı Suçundan 3.5 Yıl Hapse Mahkum Edildi

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Güney Koreli K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil, cinsel saldırı suçundan 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, şarkıcının ve iki arkadaşının mağdurun alkol nedeniyle bilinçsiz olduğunu belirterek hapis cezasını onayladı.

Güney Koreli K-pop grubu NCT'nin eski üyesi Taeil, "cinsel saldırı" suçundan 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap'ın haberine göre, mahkeme gerçek adı Moon Tae-il olan 31 yaşındaki şarkıcının davasını karara bağladı.

Mahkeme, geçen yıl haziranda Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesindeki bir barda tanıştıkları Çinli turiste "cinsel saldırıda" bulunan şarkıcı ve beraberindeki 2 kişiye 3 buçuk yıl hapis cezası verdi.

Taeil ve beraberindekilerin ilk kez suç işlediklerini belirten hakim, savcıların talep ettiği yedi yıllık cezanın yarısını verdi.

Hakim, mağdurun alkol nedeniyle bilinçsiz olduğuna dikkati çekerek hükümlülerin cinsel şiddet failleri için tasarlanmış 40 saatlik bir tedavi programını tamamlamalarına da hükmetti.

Taeil, Ağustos 2024'te söz konusu iddialar ortaya çıktığında gruptan ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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