Nbc: Ohio'daki Tren Kazasının Ardından Kimyasala Maruz Kalmaya Bağlı Olabilecek Sağlık Sorunları Ortaya Çıktı

Amerikan Akciğer Derneği sözcüsü Dr. John Balmes: "Çoğu kişi semptomlarının birkaç hafta ile birkaç ay içinde düzeldiğini görüyor, yüksek riskli hastalar dışında uzun vadeli etkiler olası değil.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayımlanan videodan alınan ekran görüntüsünde, Ohio eyaletindeki Doğu Filistin'de raydan çıkan yük treni görülüyor. (Fotoğraf: NTSB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Amerikan Akciğer Derneği sözcüsü Dr. John Balmes: "Çoğu kişi semptomlarının birkaç hafta ile birkaç ay içinde düzeldiğini görüyor, yüksek riskli hastalar dışında uzun vadeli etkiler olası değil."

NEW YORK, 28 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Ohio eyaletinde bu ayın başlarında tehlikeli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıktığı yerin yakınındaki bölge sakinleri ile çalışanlarda bronşit ve benzer rahatsızlıklar teşhis edildi. Amerikan NBC News kanalının haberine göre, doktorlar ve hemşireler rahatsızlıkların kimyasallara maruz kalmayla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabasına en yakın acil bakım kliniklerinden biri olan Quickmed Columbiana'da pratisyen hemşire olan Deborah Weese, kaza mahallinin yakınında yaşayan veya çalışan hastaların bronşit veya benzer rahatsızlıklarının olası nedenini, "potansiyel olarak tehlikeli kimyasallara maruz kalma" diye açıkladı.

Bronşit, sıklıkla öksürüğe ve hırıltıya yol açan solunum yolları iltihabı olarak biliniyor. San Francisco'daki California Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Amerikan Akciğer Derneği sözcüsü Dr. John Balmes'e göre, bronşite genellikle bir virüs neden oluyor ancak kimyasal bronşite tahriş edici kimyasal maddelerin solunması yol açıyor.

Balmes, hastalığın ciddiyetinin solunan kimyasalların miktarına ve insanların astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunup bulunmamasına bağlı olduğunu söyledi. Balmes'e göre çoğu kişinin semptomları birkaç hafta ile birkaç ay içinde düzeliyor ve yüksek risk grubundaki hastalar dışında uzun vadeli etkiler pek olası değil.

Haberde, nefes alma sorunlarının yanı sıra, bazı bölge sakinlerinin baş ağrıları, mide bulantısı ve kızarıklıklar gibi şikayetler bildirdiği belirtildi. Pazartesi gününden itibaren bölge sakinleriyle görüşmek ve olası sağlık sorunlarını araştırmak için Doğu Filistin'e bir ekip gönderen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, bunlar kimyasala maruz kalmanın belirtileri olabilir.