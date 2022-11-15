Nbc News: ABD'deki Mezbahalarda Çocuk İşçi Çalıştırılıyor

NBC News web sitesinden alınan ekran görüntüsünde, "Mezbahalarda gece vardiyasında en az 31 çocuğu çalıştırmakla suçlanan gıda sanitasyon şirketi" haberinin başlığı ve resmi görülüyor, 14 Kasım 2022.

NBC News web sitesinden alınan ekran görüntüsünde, "Mezbahalarda gece vardiyasında en az 31 çocuğu çalıştırmakla suçlanan gıda sanitasyon şirketi" haberinin başlığı ve resmi görülüyor, 14 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Şirket ayrıca ülke genelindeki 400 başka tesiste benzer koşullar altında daha fazla çocuk çalıştırıyor olabilir.

NEW YORK, 15 Kasım (Xinhua) -- CNBC'nin geçen hafta ABD Çalışma Bakanlığı'na dayandırdığı bir habere göre, ABD'nin önde gelen bir temizlik şirketi, gece vardiyalarında mezbahaların kesim zeminlerini temizlemek için onlarca çocuk çalıştırmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinden alınan bilgilere göre, mezbahalarda ve et paketleme tesislerinde çalışmak görev yapan Packers Sanitation Services, Inc. şirketinin Nebraska ve Minnesota'daki üç tesiste gece vardiyalarında temizlik yapmak için biri 13 yaşında olmak üzere en az 31 çocuğu çalıştırdığı iddia ediliyor.

Dava dilekçesine göre bu uygulamalar, "çocuk işçilere baskı yapılması" ve reşit olmayanların her türlü tehlikeli işte çalışmasını yasaklayan Adil Çalışma Standartları Yasasını ihlal ediyor.

Raporda, Çalışma Bakanlığı'nın Çocuk İşçiliği Yönetmeliği'nin mezbaha ve et paketleme tesislerindeki pek çok görevi, reşit olmayanlar için tehlikeli olarak belirlediği belirtildi.

Dava dilekçesine göre ilk kanıtlar, müfettişlerin hali hazırda kesinleştirdiği üç tesiste çalıştırılan 31 reşit olmayan kişiye ek olarak, şirketin ülke genelindeki diğer 400 tesiste benzer koşullar altında daha fazla çocuğu çalıştırıyor olabileceğini gösteriyor.