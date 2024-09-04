Nazmiye Muratlı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli para halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kg mücadelesinde 108 kg'luk kaldırışıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
(ANKARA) - Milli para halterci Nazmiye Muratlı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 45kg mücadelesinde 108 kg'luk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Milli para halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kg mücadelesinde 108 kg'luk kaldırışıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Londra 2012 ve Rio 2016'nın şampiyonu Nazmiye Muratlı, paralimpik oyunlarında 3 madalya kazanan ilk para halterci oldu.