Üye Girişi
Haberler

Nazmi Bilgin Yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi

Nazmi Bilgin Yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nazmi Bilgin, 403 oy alarak güven tazeledi. Rakibi Nursun Erel ise 295 oyda kaldı. Bilgin, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, sabah saatlerinde toplandı. Uzun süren toplantının ardından yapılan oylamada mevcut başkan Nazmi Bilgin, 403 oy alarak güven tazeledi. Rakibi Nursun Erel ise 295 oyda kaldı; 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda Başkan Nazmi Bilgin ve Nursun Erel başkanlık için yarıştı. Mevcut Başkan Bilgin 403 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Bilgin, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında: "Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyelerine ve Bodrum'dan buraya gelerek destek veren Can Pulak ile başkanlık divanına teşekkür ediyorum. Her seçim yeni bir öğretidir ve bizler her kongreden dersler çıkarıyoruz. En büyük mutluluğum, bana duyulan sevginin devam ettiğini görmek" dedi.

Kırgınlıkları geride bırakma çağrısı yapan Bilgin, "Yeni bir döneme el ele geçeceğiz. Değişim zamanının geldiğinin farkındayım ve bir sonraki seçimlerde muhtemelen ben olmayacağım. Ancak yeni yönetimi hep birlikte seçeceğiz. Bu cemiyeti seven arkadaşlarla çalışacağız ve onlara saygının önemini öğreteceğiz. Yalan söylemek ve iftira atmak kazanmanın yolu olamaz. Gelecek dönemde cemiyeti yönetecek olanlar, doğru ve temiz gazeteciler olmalıdır. Cebinde basın kartı olmayanların yönetimde yer alması, gazetecilik mesleğine haksızlık olur. Tartışmaların yeri burası olacak; cemiyeti başka mecralarda eleştirenlerin sonu hüsranla sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in yönetim kurulu listesinde Ali Oruç, Ali Topçu, Ayhan Aydemir, Emin Özgönül, Güray Soysal, Kenan Şener, Kudret Doğandemir, Mustafa Yoldaş, Özlem Akarsu Çelik, Önder Yılmaz, Ümit Gürtuna, Yusuf Kanlı, Zeynep Gürcanlı Ürektürk yer aldı.

Onur kurulu

Onur kurulunda Can Pulak, Ertürk Yöndem, Ergin Ünal, Fethi Akkoç, İbrahim Saraçoğlu, İsmet Orhan, Mehpare Çelik, Osman Nuri Üntürk, Sencer Güneşsoy, Sökmen Baykara, Talay Ulusu'nun isimleri yer aldı.

Denetim kurulu

Denetim kurulu Abdulkadir Çağlar, Doğan Bulgun, Ertuğrul Bülent Danacı, Figen Yerlikaya Balcı, İzzet Dağıstanlı, Metiner Erdem, Murat Eralp Gürgen, Mustafa Salihoğlu, Serkan Güler, Tülay Öçten, Türkay Koç'tan oluştu.

Seçici kurul

Seçici kurulda Besim Güçtenkorkmaz, Devrim Gürkan, Göksel Bozkurt, Orhan Karadağ, Remzi Dilan, Seçil Keskin, Sedat Bozkurt, Semra Topçu, Seva Erten Ülman, Sultan Özer, Tülin Daloğlu yer aldı.

Basın meclisi ise şu isimlerdenr odluştu:

Ahmet Dirican, Ahmet Ertüm, Ahmet Temürtürkan, Ali İnandım, Ali Tartanoğlu, Alpaslan İpek, Ateş Tümer, Aytekin Polatel, Bekir Erdem, Burhan Dodanlı, Bülent Çaplı, Cezmi Sayılgan, Coşkun Kartal, Çınar Coşkunserçe, Dicle Kavak Ekmekçi, Ercan Ata, Ercan Gürses, Esat Çıplak, Faruk Bildirici, Fikret Bila, Fikret Dadaş, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Akengin, Gülsen Solaker, Haluk Yılmaz, Hulisi Turgut, İsa Yaşar Tezel, Kemal Bostan, Metin Balcı, Muharrem Sarıkaya, Mustafa Bozdemir, Mustafa Kadıoğlu, Necati Güngör, Nevzat Balım, Okay Göçer, Olcay Göker Aksoy, Oya Armutçu, Özkan Tamer, Saygı Öztürk, Serpil Çevikcan, Süha Örtülü, Süleyman Demirkan, Şener Mete, Taner Dedeoğlu, Tansu Polatkan, Tolga Şardan, Tunca Bengi, Turgut Er, Tümer Argın, Ufuk Baykal Ülger, Utku Çakırözer, Ülkü Kuranel, Ünsal Ünlü, Yaşar Aysev, Yaşar Seyman, Yıldız Yazıcıoğlu Özmen, Zeynel Abidin Lüle

Kaynak: ANKA / Güncel

Yerel Haberler Politika Güncel Medya Yaşam

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim

Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı

 Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Eda elendi mi? Eda Çağlayan kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Alper elendi mi? Alper Öztamur kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? TÜİK verilerine göre 2023'te kız bebeklere en çok verilen ad hangisi? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Hangi ülkenin futbol takımı FIFA Dünya Kupası'nda finalde karşılaşmamıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Türkiye'de ilk radyo yayın hangi yıl yapılmıştır? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Tarihte bugün ne oldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir? KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasın 1 Milyonuncu soru!
title