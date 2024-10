Nazmi Bilgin Yeniden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Seçildi

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, sabah saatlerinde toplandı. Uzun süren toplantının ardından yapılan oylamada mevcut başkan Nazmi Bilgin, 403 oy alarak güven tazeledi. Rakibi Nursun Erel ise 295 oyda kaldı; 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Bilgin, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında: "Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyelerine ve Bodrum'dan buraya gelerek destek veren Can Pulak ile başkanlık divanına teşekkür ediyorum. Her seçim yeni bir öğretidir ve bizler her kongreden dersler çıkarıyoruz. En büyük mutluluğum, bana duyulan sevginin devam ettiğini görmek" dedi.

Kırgınlıkları geride bırakma çağrısı yapan Bilgin, "Yeni bir döneme el ele geçeceğiz. Değişim zamanının geldiğinin farkındayım ve bir sonraki seçimlerde muhtemelen ben olmayacağım. Ancak yeni yönetimi hep birlikte seçeceğiz. Bu cemiyeti seven arkadaşlarla çalışacağız ve onlara saygının önemini öğreteceğiz. Yalan söylemek ve iftira atmak kazanmanın yolu olamaz. Gelecek dönemde cemiyeti yönetecek olanlar, doğru ve temiz gazeteciler olmalıdır. Cebinde basın kartı olmayanların yönetimde yer alması, gazetecilik mesleğine haksızlık olur. Tartışmaların yeri burası olacak; cemiyeti başka mecralarda eleştirenlerin sonu hüsranla sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in yönetim kurulu listesinde Ali Oruç, Ali Topçu, Ayhan Aydemir, Emin Özgönül, Güray Soysal, Kenan Şener, Kudret Doğandemir, Mustafa Yoldaş, Özlem Akarsu Çelik, Önder Yılmaz, Ümit Gürtuna, Yusuf Kanlı, Zeynep Gürcanlı Ürektürk yer aldı.

Onur kurulu

Onur kurulunda Can Pulak, Ertürk Yöndem, Ergin Ünal, Fethi Akkoç, İbrahim Saraçoğlu, İsmet Orhan, Mehpare Çelik, Osman Nuri Üntürk, Sencer Güneşsoy, Sökmen Baykara, Talay Ulusu'nun isimleri yer aldı.

Denetim kurulu

Denetim kurulu Abdulkadir Çağlar, Doğan Bulgun, Ertuğrul Bülent Danacı, Figen Yerlikaya Balcı, İzzet Dağıstanlı, Metiner Erdem, Murat Eralp Gürgen, Mustafa Salihoğlu, Serkan Güler, Tülay Öçten, Türkay Koç'tan oluştu.

Seçici kurul

Seçici kurulda Besim Güçtenkorkmaz, Devrim Gürkan, Göksel Bozkurt, Orhan Karadağ, Remzi Dilan, Seçil Keskin, Sedat Bozkurt, Semra Topçu, Seva Erten Ülman, Sultan Özer, Tülin Daloğlu yer aldı.

Basın meclisi ise şu isimlerdenr odluştu:

Ahmet Dirican, Ahmet Ertüm, Ahmet Temürtürkan, Ali İnandım, Ali Tartanoğlu, Alpaslan İpek, Ateş Tümer, Aytekin Polatel, Bekir Erdem, Burhan Dodanlı, Bülent Çaplı, Cezmi Sayılgan, Coşkun Kartal, Çınar Coşkunserçe, Dicle Kavak Ekmekçi, Ercan Ata, Ercan Gürses, Esat Çıplak, Faruk Bildirici, Fikret Bila, Fikret Dadaş, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Akengin, Gülsen Solaker, Haluk Yılmaz, Hulisi Turgut, İsa Yaşar Tezel, Kemal Bostan, Metin Balcı, Muharrem Sarıkaya, Mustafa Bozdemir, Mustafa Kadıoğlu, Necati Güngör, Nevzat Balım, Okay Göçer, Olcay Göker Aksoy, Oya Armutçu, Özkan Tamer, Saygı Öztürk, Serpil Çevikcan, Süha Örtülü, Süleyman Demirkan, Şener Mete, Taner Dedeoğlu, Tansu Polatkan, Tolga Şardan, Tunca Bengi, Turgut Er, Tümer Argın, Ufuk Baykal Ülger, Utku Çakırözer, Ülkü Kuranel, Ünsal Ünlü, Yaşar Aysev, Yaşar Seyman, Yıldız Yazıcıoğlu Özmen, Zeynel Abidin Lüle