Nazmi Arıkan cinayeti sanığı, öldürmeden önce tetikçi tutmak için borç para istemiş

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesi ile ilgili tutuklanan Ufuk Akçekaya'nın olaydan 1 yıl önce arkadaşı T.T.'den borç istediği öğrenildi. İfadesine başvurulan T.T.'nin Akçekaya'nın Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermesi durumunda tetikçi tutarak ikisini de öldürteceğini söylediği ortaya çıktı. T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan da 12'si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker'de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Otopsinin ardından Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tanık T.T.'nin, Akçekaya'nın 1 yıl önce kendisinden Nazmi Arıkan'ı öldürmek maksadıyla tetikçi tutmak için 2- 3 milyon lira borç para istediğini söylediği öğrenildi. Akçekaya'nın arkadaşı T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi. T.T., savcılıktaki ifadesinde, "Ufuk Akçekaya'yı Tokat Spor Başkanı olması ve şahsımın da spor ile uğraşmasından dolayı zaman zaman görüşmelerimiz olmuştur. Yine bundan yaklaşık olarak 1 sene evvel İstanbul'un Etiler semtinde kafede oturduğum esnada Ufuk Akçekaya tarafından şahsıma hitaben kendilerini tanımadığım Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı olan Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermem durumunda tetikçi tutarak bahse konu şahısları öldürteceğini belirtti. Bu konuşmaların üzerine kendisine evli olduğunu, ailesi olduğu için düşünmüş olduğu hususların yanlış olduğunu belirttim. Bunun üzerine kendisi, 'Öldürme olayı için para vermesen de içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtulmak ve çocuklarının okul taksitlerini ödemem için borç ver' diyerek tekrar para talebinde bulundu. Ben de bunun üzerine kendisini tanımış olmam ve halen Tokatspor Başkanı olması nedeniyle 10 bin dolar borç para verdim. Aradan yine belli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlarım aracılığıyla kendisine vermiş olduğum parayı çocuklarının okul taksiti için kullanmadığını ve gece kulüplerinde eğlenerek harcadığını öğrendim" dedi.