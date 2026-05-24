CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Aylin Nazlıaka: "Akp'nin CHP'de Kardeşi Kardeşe Kırdırma Amacına İzin Vermemek Lazım"

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi önündeki gerginliğe ilişkin, "Kardeşi kardeşe kırdıran bu düzene alet olmasınlar" çağrısında bulundu. Genel Merkez'in "kuşatma altında" olduğunu savunan Nazlıaka, dışarıdaki grubun çekilmesini istedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginliğe ilişki ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Dün burada bizim PM toplantımız vardı. Sabah milletvekilleriyle yapılan bir toplantı vardı. Ben bu PM toplantısı için Genel Merkez'e geldim ve hala burdayım, çıkamıyorum. Şu anda kuşatılmış durumdayız. Yani milletvekilliğini yaptığım, PM üyeliğini yaptığım, kadın kolları genel başkanlığı yaptığım, genel başkan yardımcılığını yaptığım ve eğer bu hukuksuz kararı kabul edecek olursak halen PM üyesi olduğum partimin bahçesinden dışarı çıkamıyorum. Bunu yapanlar kimler? Daha dün birlikte siyaset yaptığımız, aynı sofrada oturduğumuz, aynı idealler uğruna mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız. Ben buradan o arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Derhal çekilin."

"BU YAPMIŞ OLDUKLARI TAM BİR KUŞATMADIR"

Bu yapmış oldukları tam bir kuşatmadır. Kardeşi kardeşe kırdıran bu düzene alet olmasınlar, AKP'nin yargısına alet olmasınlar. Şu an eminim AKP'liler televizyonun karşısında büyük bir keyifle çekirdek çitleyerek bizi izliyorlardır. Buna izin vermememiz lazım. Bu hukuksuz düzeni biz reddettiğimiz için buradayız. Yani burada bir mücadele var. Biz savaş vermiyoruz, savaş yapmıyoruz. Biz barıştan yanayız. Biz sadece burada AKP yargısının vermiş olduğu siyasi kararı reddettiğimiz için bulunuyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında mücadele ediyoruz. Türkiye, demokrasi tarihinin en karanlık günlerini yaşadığı için burada bulunuyoruz. Buna dikkati çekmek için mücadele ediyoruz. Ama düşünün daha dün birlikte siyaset yaptığımız kişiler şu an dışarıda bize taş atıyorlar. Bir arkadaşımızın beline taş geldi. Bunun daha ötesi var mı?

"CHP'Yİ KUŞATAN, İŞGAL ETMEK İSTERCESİNE TAVIRLARINI SONLANDIRMALARI LAZIM"

Bu düzeni bir an önce değiştirmemiz lazım. AKP'nin CHP'de kardeşi kardeşe kırdırma amacına asla ve asla izin vermemek lazım. Bir an önce sakinleşmek lazım. Dışarıdakilerin çekilmesi, CHP'yi kuşatan ve adeta işgal etmek istercesine içeriye girmek isteyen tavrını sonlandırması lazım. Onlar da CHP üyesiyse eğer o zaman normal şekilde buraya girmeye çalışırlar. Öyle taş atarak, su fırlatarak falan değil. Son derece yanlış. Kınıyorum, kınıyorum, kınıyorum."

Kaynak: ANKA