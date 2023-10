Nazlı Sinem Erköseoğlu Davasında Yeniden Yargılama Tarihi Belli Oldu

Beyoğlu'nda 13 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. Sanık Paksoy'un yeniden yargılanmasına 31 Ocak 2024'de başlanacak. Ayrıca Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe vererek Can Paksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda 13 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. Sanık Paksoy'un yeniden yargılanmasına 31 Ocak 2024'de başlanacak. Ayrıca Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe vererek Can Paksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda 26 Eylül 2010'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedinin bulunmasına ilişkin davada, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un yeniden yargılanacağı tarih belli oldu. Sanık Paksoy'un yeniden yargılanmasına 31 Ocak 2024'de başlanacak.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi

Öte yandan, Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, davanın yeniden görüleceği İstanbul 19.ğır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek, müebbet hapis istemiyle yargılanacak olan sanık Can Paksoy'un, Yargıtay bozma kararının yazılı ve görsel basında yer almasından sonra kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Avukat Epözdemir, yeniden yargılamanın yapılacağı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptında Can Paksoy hakkında tutuklama ya da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmediğini aktardı. Sanık Can Paksoy hakkında duruşma gününü beklemeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep eden Epözdemir, talebin kabul edilmemesi halinde ise yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi.

Olayın geçmişi

Nazlı Sinem Erköseoğlu 26 Eylül 2010'da Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahmut Emre Paksoy ve Can Paksoy hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Aralık 2014'de sanıkların 'kasten öldürme' veya 'tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar vermişti.

Kararın ardından yapılan itiraz sonucu 23 Mayıs 2018'de mahkeme kararını usulden bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada ise 5 Şubat 2020'de karar çıkmıştı. Mahkeme, sanıklar Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy hakkında her ne kadar 'kasten öldürme' suçundan dava açılsa da, mahkumiyetleri için kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına hükmetmişti. Daha sonra tekrar yapılan itirazlar sonucu sanık Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen karar herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden onanırken, sanık Can Paksoy hakkındaki karar 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu ve beraat kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla bozulmuştu. - İSTANBUL