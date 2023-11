Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında sanık Can Paksoy'a yurt dışına çıkış yasağı

Beyoğlu'nda 13 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 13 yıl önce bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun davasında, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Beyoğlu'nda 26 Eylül 2010'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedinin bulunmasına ilişkin davada, hakkındaki beraat kararı bozulan sanık Can Paksoy'un yeniden yargılanacağı tarih belli olmuştu.

Yurt dışına çıkış yasağı

31 Ocak 2024'de yeniden yargılanmasına başlanacak olan sanık Paksoy hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın geldiği aşama da dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Nazlı Sinem Erköseoğlu 26 Eylül 2010'da Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahmut Emre Paksoy ve Can Paksoy hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Aralık 2014'de sanıkların 'kasten öldürme' veya 'tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar vermişti.

Kararın ardından yapılan itiraz sonucu 23 Mayıs 2018'de mahkeme kararını usulden bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada ise 5 Şubat 2020'de karar çıkmıştı. Mahkeme, sanıklar Can Paksoy ve Mahmut Emre Paksoy hakkında her ne kadar 'kasten öldürme' suçundan dava açılsa da, mahkumiyetleri için kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına hükmetmişti. Daha sonra tekrar yapılan itirazlar sonucu sanık Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen karar herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden onanırken, sanık Can Paksoy hakkındaki karar 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu ve beraat kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle oy çokluğuyla bozulmuştu.