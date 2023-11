Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında sanığa yurt dışı çıkış yasağı

BEYOĞLU'nda 13 yıl önce apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin Yargıtay'dan dönen davada sanık Can Paksoy hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozması, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beraati onaması üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ocak 2024 tarihine duruşma vermişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP ETMİŞTİ

Şikayetçi Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe sunarak Can Paksoy'un Yargıtay'ın kararı sonrasında yurtdışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı veya olmaması halinde yurtdışı yasağı çıkarılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme, duruşmada değerlendirmesine karar vererek talebi reddetti.

Bunun üzerine avukat Epözdemir, ret kararına üst mahkemeye gönderilmek üzere itirazda bulundu. Dilekçede Can Paksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesi veya yurtdışına çıkış yasağı konulması talep edildi. Talebi değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Can Paksoy hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, her iki sanığın yine beraatine karar vermişti