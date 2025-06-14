Nazım Tuna'nın Engelli Kızına Olan Şefkati

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Kırklareli'nde yaşayan 68 yaşındaki Nazım Tuna, 38 yıldır zihinsel engelli kızı İstek'e şefkatle bakarak gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor. Kızıyla olan ilişkisini ve verdiği mücadeleyi anlatan Tuna, 'O benim meleğim' diyor.

Kırklareli'nde oturan 68 yaşındaki Nazım Tuna, zihinsel engelli kızına 38 yıldır şefkatle bakıyor.

Nazım ve Gülümser Tuna çifti, 1987'de dünyaya gelen kızları İstek'in engelli olduğunu öğrendi.

Baba Nazım Tuna, yüzde 76 engelli kızına gözü gibi bakıyor. "Meleğim" diye sevdiği kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Tuna, verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

Tuna, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıklarını, kızının daha rahat yaşam sürmesi amacıyla yaklaşık 15 yıl önce Babaeski ilçesine taşındıklarını söyledi.

Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu belirten Tuna, kızının her dediğini yerine getirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Kızını canından çok sevdiğini vurgulayan Tuna, "Kızımı engelli olarak görmüyorum, o benim meleğim. O Allah'ın vermiş olduğu mucize." dedi.

Kızıyla güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Tuna, yaşadığı her an için şükrettiğini belirtti.

"Bu günlerimize çok şükür"

Kızının doğduktan sonra nefes almakta güçlük çektiği anı unutmadığını anlatan Tuna, şöyle konuştu:

"4-5 yaşlarındaydı. Aynı yaşlarda bir erkek çocuğu vardı, simit yiyordu, eşime dedim ki 'Bizim kızımız simit yiyebilecek mi?' Bunu hiç unutamadım. Halen arada hatırladığım zaman çok üzüldüğüm şeydir bu. Yani simidi dahi yiyemezdi, yutkunamazdı. Bu günlerimize çok şükür."

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Tuna, engelli çocuğu olan ebeveynlerin evlatlarını hiçbir zaman kırmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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