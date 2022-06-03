Nazım Hikmet Ran, ölümünün 59. yılında Karşıyaka'da anıldı - Haberler

Anma töreninde konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay; barışın ve emeğin evrensel sesi olan Nazım Hikmet'in hala yeryüzüne ışık saçtığını belirtti.

KENT ORMANINA ADI VERİLECEK

Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlıkları süren kent ormanına Nazım Hikmet'in adının verileceğini de açıklayan Başkan Tugay konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "15 Ocak 1902'de Selanik'te doğup, 3 Haziran 1963'te Moskova'da 'Elveda dünya, merhaba kâinat' diyerek hayata gözlerine yuman büyük şairimizi, ölümünün 59. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Türkçe'nin, yurtseverliğin, aşkın, barışın ve emeğin evrensel sesi olan Nazım Hikmet; bugün de bu değerlerin simgesi olarak, ülkesine ve yeryüzüne ışık saçmayı sürdürüyor. Onu Karşıyaka vefamızla ve saygımızla unutmayacak ve unutturmayacağız. Nazım Hikmet adını, yalnızca anıtıyla ve anma törenleriyle değil; hayata, kente, ülkemize ve yeryüzüne bakışımızla yaşatacağız. Hazırlıkları sürmekte olan kent ormanımıza 'Nazım Hikmet'in adını verecek, gelecek kuşaklara armağan edeceğiz."

"UMUTLARIMIZI TAZELİYORUZ"

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümleri olan Ahmed Arif ve Orhan Kemal'i de anan Tugay, güzel günler için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Dün edebiyatımızın iki dev insanının da ölüm yıl dönümüydü. Bugün Nazım Hikmet'imizi selamlarken, Ahmed Arif'i ve Orhan Kemal'i de anıyoruz. Büyük hatıraları ve yapıtları önünde saygıyla eğilirken, böylesine büyük insanları yetiştiren ülkemize dair umutlarımızı bir kere daha tazeliyoruz. Nazım Hikmetleri, Ahmed Arifleri, Orhan Kemalleri olan bir halk, aydınlık ve güzel günleri mutlaka yaratacak ve çocuklarına armağan edecektir. Bu uğurda çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Tugay konuşmasının ardından Nazım Hikmet'in bir şiirini seslendirdi.

"ŞİİRDEN PAYINI ALMAYAN TOPLUM GELİŞEMEZ"

Gazeteci, şair, yazar Okan Yüksel anma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada olduğunuz için Nazım Hikmet adına değil ama şiir adına teşekkür ederim. Memleket şairi, dünya şairi Nazım Hikmet'i saygıyla anıyorum" dedi.

Şiirin insanların ve toplumların gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan şair, yazar Veysel Çolak ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Nazım Hikmet'i anmakla yetinemeyiz, Nazım Hikmet bir yaşama biçimidir; onu anlamalıyız. Bütün dünya dillerine Türkçe'yi taşımış bir şair, Türk insanının duygusunu alıp dünyanın en ücra köşesine ulaştırmış bir şair… İnsanlara öyle bir insan götürmüş ki tepeden tırnağa sevgi, tepeden tırnağa eşitlik ve adalet. Dünyanın bütün büyük şairleri Nazım Hikmet'in ne kadar büyük bir şair olduğunu bilmiş ve sonuna kadar ona saygı duymuştur. Unutmayalım ki; şiir besininden payını alamayan hiçbir insan, hiçbir toplum gelişemez. Bu düşüncelerle büyük şairimiz Nazım Hikmet'i bir kez daha saygıyla anıyorum."

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