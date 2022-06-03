Nazım Hikmet ölümünün 59'uncu yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı - Haberler

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Nazım Hikmet ölümünün 59'uncu yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

AA - Ali Cura - Güncel
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Nazım Hikmet ölümünün 59'uncu yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 59'uncu yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 59'uncu yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesinin iş birliğinde Novodeviçye Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı törende, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da hazır bulundu.

Büyükelçi Samsar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Aşırı yağmur nedeniyle mezarlıktaki törende konuşma programı iptal edildi.

Moskova Nazım Hikmet Vakfı da Şair Nazım Hikmet'i anmak üzere çeşitli etkinlikler organize etti.

Rusya Bilimler Akademisi ve Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesinin vakıf ile organize ettiği konferansta, Nazım Hikmet'in yaşamı ve eserleri ele alınacak.

Ertesi gün de vakfın organizasyonuyla Moskova'daki Puşkin Tiyatrosu'nda konser ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği programda, "Nazım Hikmet Dostluk Ödülü" sahibine verilecek.

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AA / Ali Cura - Güncel

Nazım Hikmet Ran Moskova Rusya Güncel Haberler

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