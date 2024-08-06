Nazilli Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ticaret Borsası 3 üreticinin getirdiği 50 kilo sezonun ilk kuru incirinin kilosu 600 TL'den aldı.

Nazilli Ticaret Borsası sezonunun ilk kuru incirini yapılan törenle teslim aldı. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, siyasi parti temsilcileri, meslek odalarının temsilcileri, incir üreticileri ve incir tüccarları katılım sağladı. Törende konuşan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "İncirde marka şehir olabiliriz. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Nazilli'yi ayakta tutan tüm firmaları kutlarım. 2023 yılı içinde en fazla tescil ücreti ödeyen üyelerimizle birlikte olmak adına bu programı düzenledik. Yeni incir sezonun üreticilerimize ve tüccarlarımıza bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Sizlere çok önem verdiğimiz Nazilli ilçemiz ve ülkemize değer katacağını düşündüğümüz projelerimizi sunacağız" dedi.

'İNCİR AYDIN İÇİN, NAZİLLİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR NİMET'

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da incirin Aydın için, Nazilli için çok büyük bir nimet olduğunu vurgulayıp, "Burada görev yapmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Göreve başlayalı bir hafta oldu. Bu bir haftada Nazillililerin ne kadar çalışkan olduğunu, topraklarının ne kadar verimli olduğunu ve en özel ürünlerinin de incir olduğunu öğrendim. Meslekte bu benim 24'ncü yılım. Ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde görev yaptım. En son Adana'da 6 yıl vali yardımcılığı yaptım. Çukurova'da bildiğiniz gibi çok verimli topraklar. Ürün benzerliği hemen hemen bu bölge ile aynı. Ancak Nazilli'de Çukurova'dan geri kalmıyor. Gerçekten çok büyük bir nimet. Nazillililer olarak böyle bir coğrafyada yaşadığınız için çok şanslısınız. Şunu da gördüm, Nazillilier bunun kıymetini bilmiş. Çalışmışlar, üretmişler, büyük bir katma değer oluşturmuşlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 üreticinin getirdiği toplam 50 kilo sezonun ilk kuru inciri temsili olarak kilosu 600 TL'den alındı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),