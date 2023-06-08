Nazilli Şehirlerarası Otogarı'nda silahlı bıçaklı Kavga : 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında gece saatlerinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogarda taksicilik yapan C.T. ve M.T. kardeşler henüz bilinmeyen bir nedenle H.A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.K. yanında bulundurduğu bıçak ile C.T. ve M.T. kardeşleri vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, C.T. ise H.A.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.