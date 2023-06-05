Nazilli Kahvederesi Mahallesi'nde Belediye Başkanı Özcan'a teşekkür hayrı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Kahvederesi Mahalle Muhtarı Erol Karakuş, mahallesinde yıllardır bekleyen hizmetleri bir bir yerine getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan için mahalle sakinleri ile birlikte hayır yaparak teşekkür etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Kahvederesi Mahalle Muhtarı Erol Karakuş, mahallesinde yıllardır bekleyen hizmetleri bir bir yerine getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan için mahalle sakinleri ile birlikte hayır yaparak teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahvederesi Mahallesi'nde 6 farklı noktada eş zamanlı yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri hayır yaptı. Bereketli toprakları ve eşsiz havası ile Nazilli'nin en güzel noktalarından biri olan Kahvederesi'nin hak ettiği hizmetleri Başkan Özcan sayesinde aldığını söyleyen Mahalle Muhtarı Erol Karakuş, "Burada 6 farklı noktada çalışmalarımız yapılıyor. Kürşat Başkanımıza teşekkür ediyorum. 120 metre uzunluğundaki bölgeye istinat duvarımız yapıldı. İtfaiye, ambulans gibi araçlara yolumuz açılmış oldu. Yapılan çalışmalarla Kahvederesi Mahallemizi herkese tanıtacağız. Diğer bir nokta ise deremizin olduğu alan. İstinat duvarımız yapılmadan önce bu bölgede su taşkınları yaşanıyordu. Özellikle çocuklarımızın güvenliği için korunaklı bir alan ve ışıklandırması yapıldı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizler Kahvederesi Mahallesi olarak her zaman Başkanımızın yanındayız. Bugün köylümüzle birlikte hem yapılan işlerimizi kutladık hem de hayrımızı gerçekleştirdik. Allah Başkanımızın ayağına taş değdirmesin inşallah" dedi.

Altı farklı noktada hem yol hem de istinat duvarı yapıldığını söyleyen Karakuş, köy meydanında şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinden de ayrıca gurur duyduklarını dile getirdi.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kahvederesi'ndeki çalışmalarımızı tamamlamaktan son derece mutluyuz. Ekiplerimiz yalnızca yol çalışmaları ile değil dere yatağında yürütülen çalışmalar ile de bir can ve mal kaybının önüne geçmiş oldu. Taşkınları önlemek ve su akışını rahatlatmak için çalışmalarımızı yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve sevgisini, desteğini her zaman yakından hissettiğimiz Kahvedereli hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN