Nazilli'deki Yangında Hayatını Kaybeden Aileyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Nazilli'deki Yangında Hayatını Kaybeden Aileyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir yangında hayatını kaybeden Fatma ve iki çocuğu ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in nişanlandığı hemşire F.T. açığa alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T., açığa alındı. F.T., olayla ilgili gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Suriye'ye AB'den beklediği haber geldi! Trump'la aynı kararı aldılar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.