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Nazilli'deki Veteriner Kliniğinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Nazilli'deki Veteriner Kliniğinde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangında mahsur kalan hayvanlar kurtarılırken, hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesi yok.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Yeni Mahalle devlet kara yolu üzerinde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Apartmana yayılan dumandan etkilendiği için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarılan klinikteki hayvanlara, yardıma gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.

Yangın sonucu klinik kullanılamaz hale geldi.

Yangın haberinin ardından olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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