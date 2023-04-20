Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'deki 6 eve operasyon yaptı.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 18 kilogram esrar, 2 tabanca, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel