Nazilli'deki Restoran Patlaması İddianamesi: 9 Şüpheliye Hapis Cezası İsteniyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasıyla ilgili iddianamede, 9 şüphelinin 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. Patlamada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği tüp patlamasına ilişkin iddianamede, 9 şüphelinin 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Altıntaş Mahallesi'ndeki restoranda geçen yıl 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen, 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

???????Nazilli Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, ölüm sebeplerinin "patlama ve yangın etkisi altında kalmaya bağlı olarak gelişen karbonmonoksit zehirlenmesi ve diğer komplikasyonlar" olduğu bilgisine yer verildi.

Tüp dağıtım şirketi sahibi tutuklu şüpheli Ali Balkır'ın arızalı tüple ilgili prosedürü uygulamadığı, "tüp dağıtım personeli" sertifikası bulunmayan oğlu Mustafa Görkem Balkır'ı çalıştırdığı için kazanın oluşumunda etkisi olduğu aktarıldı.

Tutuklu şüphelilerden Mustafa Görkem Balkır'ın da yetkisi ve yeterliliği olmadığı halde tüp değişimi yaptığı, döner tezgahını kapatıp sıcak yüzeyin soğumasını beklemeden tüpü söktüğü belirtilen iddianamede, vanaları kapatıp sökeceği tüpü sistemden izole edip sonrasında söküm yapması gerekirken buna uygun davranmadığı, arızalı tüpün etiketsiz vaziyette işletmede kalmasına neden olduğu için olayın oluşumuna etkisinin bulunduğu kaydedildi.

Tutuklu şüpheli restoran sahibi Leyla Yılmaz'ın ise 2 dolu tüpün işletme içerisinde kapalı dolapta, havalandırması olmayan yerde tutulmasına, vanası arızalı olan tüpün de 4 gün işletmede kalmasına izin verdiği gerekçesiyle sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

Tutuksuz şüphelilerden Faruk Yılmaz hakkında da işletme eşi olan şüpheli Leyla Yılmaz adına kayıtlı olsa da işleri fiili olarak yürüttüğü, söz konusu olay açısından kusurlu olduğu yönünde şüphe bulunduğu, kusur durumunun değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İddianamede tutuksuz şüphelilerden tüp değişimine yardım eden H.P, tüpün dolumunu yapan tesisin müdürü A.M, gazın tedarik edildiği firmanın bölge sorumlusu T.C. ile üst amirleri T.E. ve M.A'nın da olayda sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.

İddianamede 9 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.???????

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi Leyla Yılmaz, tüp bayisi Ali Balkır ve oğlu Mustafa Görkem Balkır tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Patlamayla ilgili iki bilirkişi heyetinin hazırladığı raporlarda 9 şüphelinin olayda sorumlulukları bulunduğu belirtilmişti.