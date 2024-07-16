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Nazilli'deki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın cenazesi memleketi Mardin'in Derik ilçesinde defnedildi. Yapıştıran'ın bekar olduğu ve çalışmak için Aydın'a gittiği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında önceki gün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden Burusk Şeyhmus Yapıştıran'ın (29) cenazesi, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

Aydın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Yapıştıran'ın cenazesi, Derik'e getirildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Marazlığına götürülen cenaze, burada kılınan namazın ardından yaklaşık 20 ay önce vefat eden babası Hatip Yapıştıran'ın mezarının yanına defnedildi.

Yapıştıran'ın bekar olduğu, 2 hafta önce çalışmak için Aydın'a gittiği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Mardin Derik Aydın Yaşam Güncel Haberler

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