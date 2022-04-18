Evden 4 kamyon çöp çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evden 4 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Evden 4 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evinden 4 kamyon çöp çıkarken ev iki günde temeizlenebildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evinden 4 kamyon çöp çıkarken ev iki günde temeizlenebildi.

Zafer Mahallesi'nde bir evden kötü kokuların yayıldığı şikayeti üzerine Nazilli Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Şikayet üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Evden yayılan kötü kokular nedeniyle etkilenen Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışmalarını 2 günde tamamlandı. Zabıta personeli eşliğinde yapılan çalışmada zaman zaman eşyalarının atılmasına müdahale eden vatandaşın evinin daha önce 4 kez temizlendiği belirlenirken evden 4 kamyon çöp çıktı. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

(Murat Uçkaç - İHA)

Evden 4 kamyon çöp çıktı

Evden 4 kamyon çöp çıktı

Evden 4 kamyon çöp çıktı

Evden 4 kamyon çöp çıktı

Evden 4 kamyon çöp çıktı

Evden 4 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title