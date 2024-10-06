Nazilli'deki Atık Ayırma Tesisinde Yangın

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, atık ayırma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilen 2 personel ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 587 Sokak üzerinde bulunan R.H.'ye ait atık ayırma tesisinde meydana geldi. Tesisten yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 personel ambulansla tedbir amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın 19.00 sıralarında kontrol altına alındı ve tesiste soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.