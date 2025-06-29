Nazilli'de Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı.
İsabeyli Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 5 helikopter ve 10 arazözle müdahale edildi.
Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da yangın bölgesinde inceleme yaptı.
Kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel