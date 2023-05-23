Nazilli'de yaşlı bir kadın çöpten yiyecek topladı, siyasi liderler tepki gösterdi

CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, seçim çalışması yaparken çöpten yiyecek toplayan yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadının durumuna tepki gösteren Alptekin ve Kural, ülkenin bu hale gelmesinde kimin emeği varsa yazıklar olsun dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan salı pazarında seçim çalışması yürüttükleri sırada yaşlı bir kadının çöpte yiyecek aradığını gören CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, kadının derdini dinledi. Alptekin, "Nazilli gibi bir yerde ne yazık ki 83 yaşındaki bir teyze çöpten yiyecek topluyor… Yazıklar olsun. Bu ülkenin bu hale gelmesinde kimin emeği varsa yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Nazilli ilçesinde kurulan salı pazarında seçim çalışması yürüttükleri sırada F. T. isimli yaşlı kadının sabah saatlerinde çöpte yiyecek aradığını gören CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, kadının derdini dinledi.

Herhangi bir geliri olmadığı için çöplükleri karıştırdığını ifade eden yaşlı kadın, Alptekin ve Kural'a sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden gıda ve kömür yardımı aldığını söyledi.

"GERÇEKTEN YÜREĞİMİZ SIZLADI"

Alptekin, şunları söyledi:

"Gerçekten yüreğimiz sızladı. Nazilli gibi bir yerde ne yazık ki 83 yaşındaki bir teyze çöpten yiyecek topluyor ve yanına gittiğimizde, sorduğumuzda 'Ne yapayım oğlum, param yok. Bana kimse yardımda bulunmuyor' diyor. Ne kadar acı bir şey. Bir de diyorlar ki; herkes mutlu, refah, huzur içinde karnını doyuruyor. Ekmek alacak parası yok işte. Çöpten topluyor, böyle bir şey yok. Yazıklar olsun. Bu ülkenin bu hale gelmesinde kimin emeği varsa yazıklar olsun. Ben başka bir şey söylemeyeceğim."

"YAZIKLAR OLSUN"

Kural ise, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar 83 yaşındaki bir insan Türkiye'nin en ucuz memleketi Nazilli'de eğer böyle çöpten patates topluyorsa yazıklar olsun. Az önce buradan (AK Partililer) geçtiler. Hiçbir esnafa dokunamadan geçtiler. Niye, çünkü dokunacak yüzleri yok. Hiçbir alışveriş yapan insana merhaba diyemediler. Çünkü merhaba diyecek yüzleri yok."