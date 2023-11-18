Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işyerlerinden 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler bulundu. Ayrıca denetimlerde sigara içilmesi, 19 yaşından küçüklerin mekanlara alınması ve sigortasız işçi çalıştırılması gibi ihlaller de tespit edildi.

Nazilli'de yapılan denetimlerde çok sayıda silah ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde umuma açık yelerin denetimi sıklaştırılırken, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada çok sayıda silah ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelindeki umuma açık yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı. Edinilen bilgiye göre 84 polisle yapılan uygulamalarda işyerlerinden 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler bulundu. İşyerlerinde ayrıca kapalı alanda sigara içirildiği, 19 yaşından küçük şahısların mekanlara alındığı ve sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca alkollü olduğu tespit edilen sürücüler ise ceza yemekten kaçamazken, araçları bağlandı. İlçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN