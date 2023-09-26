Nazilli'de yapılan çalışmalarda 43 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan tespiti yapılan 43 şüphelinin 42'si yakalanırken. Araması bulunan 30 şahıs ta yakalandı. Nazilli'de vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan tespiti yapılan 43 şüphelinin 42'si yakalanırken. Araması bulunan 30 şahıs ta yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık, gasp, cinsel suçlardan toplam 43 failin tespiti yapılırken, bunlardan 42'si yakalandı. Ayrıca son bir ayda yapılan çalışmalarda yine çeşitli suçlardan araması bulunan 30 şahıs mahalle bekçilerinin desteği ile yakalandı. Nazilli'de vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN