Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden Genç Kız Toprağa Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Makbule İlhan için Yeşilyurt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Genç kızın babası Ferman İlhan ve yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından İlhan'ın cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'ta dün, bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bu sırada evde bulunan Makbule İlhan, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarılmıştı.

Eve gelen baba Ferman İlhan ve 2 yakını, genç kızı kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenmişti.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.