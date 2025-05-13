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Nazilli'de Yangın: İtfaiye Personeli Kundaklama İle Gözaltına Alındı

Nazilli'de Yangın: İtfaiye Personeli Kundaklama İle Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ve çocuklarının hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye personeli Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Yangının nasıl çıktığına dair soruşturma devam ediyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye personeli Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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