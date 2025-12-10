Haberler

Nazilli'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı


Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde kubar esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 108 gram kubar esrar, satışa hazır 53 gram metamfetamin, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

